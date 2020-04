Strage di volpi sulla Provinciale a Ballabio, il sindaco agli automobilisti: «Andate piano»

«Automobilisti andate piano, quella che si sta verificando è una strage di volpi». L'appello è stato lanciato dal sindaco di Ballabio Alessandra Consonni dopo l'ennesimo investimento verificatosi sulla Provinciale nel comune valsassinese, nella serata di sabato 25 aprile. Un cucciolo di volpe, infatti, è stato investito da un veicolo di passaggio, e nemmeno il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, allertati da altri automobilisti di passaggio, è riuscito a salvarle la vita.

«Una volpe è stata investita da una vettura sulla Provinciale, poco dopo il Centro di raccolta differenziata, ed era ancora viva - racconta Consonni - Sono andata sul posto mentre arrivava il veterinario ma la bestiola nel frattempo è morta. Era ancora un cucciolo. Purtroppo in quel punto, vicino all'agriturismo, è una vera strage di volpi. Percorro quella strada tutte le sere e ne ho trovate parecchie anch'io già morte».

In particolare, il sindaco ricorda un episodio toccante verificatosi qualche tempo fa. «Una sera una scena toccante. Una volpe morta in mezzo alla carreggiata e un'altra ferma sul ciglio della strada. Appena l'auto passava, la volpe si avvicinava a quella schiacciata, non voleva abbandonarla. Ho saputo anche di cerbiatti investiti e uccisi. Se gli automobilisti andassero più piano, specie di notte, in molti casi farebbero in tempo a frenare».