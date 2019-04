Investimento di un treno ad Arcore: mattinata di gravi disagi ai pendolari

Grave incidente avvenuto nella mattinata odierna. Un uomo di quarant'anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato investito e ucciso da un treno intorno alle ore sette; il fatto è avvenuto tra le stazioni di Arcore e Carnate. Sul posto si sono portati carabinieri, polizia ferroviaria e vigili del fuoco, oltre a un mezzo di soccorso avanzato (MSA2, automedica).

Circolazione interrotta per due ore

Subito dopo l'incidente, è rimasta bloccata la circolazione sulle direttrici Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Bergamo-Carnate-Milano e Lecco-Carnate-Milano. Questo l'avviso diffuso da Trenord in merito:

"A causa dell’investimento di una persona, avvenuto tra le stazioni di Arcore e Carnate Usmate, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni".

Aggiornamento delle ore 9

Sono previsti ritardi fino a circa 60 minuti e variazioni. I clienti in partenza da Lecco e diretti a Milano, e viceversa, possono utilizzare i treni della relazione S7 via Molteno, senza pagare alcuna maggiorazione al titolo di viaggio. In alternativa, da Lecco, è possibile utilizzare i treni per Bergamo e successivamente i treni della linea Bergamo-Milano via Pioltello.

Aggiornamento delle ore 12

La situazione è progressivamente tornata alla normalità nella tarda mattinata, quando le linee hanno ripreso più o meno ovunque gli orari tradizionali.