Tragedia sui binari: investimento in stazione, un uomo perde la vita

Una tragedia ha colpito Lecco nel corso della serata di mercoledì 20 febbraio. Una persona, d'identità al momento non nota, è stata investita e uccisa da un treno in arrivò da Milano in transito presso la stazione del rione di Maggianico qualche minuto prima delle ore 20.30. Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Lecco, un'automedica e un'autoinfermieristica, unitamente alla Polfer, ai carabinieri e ai pompieri, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso della persona coinvolta.

Solo alle 21.35 le persone a bordo del convoglio sono state fatte scendere; “Ci hanno detto di una persona sdraiata sui binari”, ha riferito uno dei circa trenta passeggeri a bordo.

Circolazione in tilt

La circolazione ferroviaria è stata interrotta fino a nuovo ordine: interrotte le direttrici Tirano - Sondrio - Lecco - Milano, Lecco - Bergamo - Brescia e Lecco - Carnate - Milano. Previsto un bus in arrivo a Calolziocorte alle 21:30 circa che effettuerà il viaggio Calolziocorte - Lecco e viceversa.

