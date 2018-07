Isella: accusa un malore per il caldo, uomo finisce in ospedale

Ha accusato un malore mentre si trovava sulla "spiaggia" d'Isella, nel territorio comunale di Civate, ed è stato trasportato in ospedale sull'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini. Protagonista, suo malgrado, della disavventura, è stato un uomo di 31 anni, accasciatosi al suolo qualche minuto dopo le 10.30 di mercoledì. Come detto, i volontari della vicina stazione l'hanno preso in carico e l'hanno trasportato in ospedale: non gravi le condizioni del malcapitato, nonostante la chiamata ai soccorsi li abbia fatti interventire in codice rosso.

Sul posto si è portata anche un'automedica, unitamente a una pattuglia dei carabinieri. Le operazioni di primo soccorso, vista la complessivamente lieve entità del malore, si sono concluse dopo circa mezz'ora dall'inizio dell'intervento.