Civate: entro metà novembre il nome della ditta che costruirà il nuovo cavalcavia

Saranno più brevi i tempi per appaltare i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia di Isella, Civate. L'Anas ha informato il sindaco del comune lecchese, Baldassarre Mauri, che sarà possibile procedere con l'aggiudicazione entro la metà di novembre, termine per il quale sarà annunciato il nome della ditta che metterà fisicamente mano all'infrastruttura chiusa dalla fine del 2016 e soggetto alla caduta di calcinacci nel novembre 2017.

Un mese abbondante in meno, quindi, rispetto alla fine dell'anno che era stata preventivamente fissata da dalla società che gestisce le strade italiane. Due le offerte pervenute ad Anas, tra cui verrà scelta quella economicamente più vantaggiosa: due i milioni di euro cui ammonta la soglia di spesa, come deciso dalla sezione di Roma.

Come riportato da "La Provincia di Lecco", saranno necessari altri 340 giorni, come nel caso del cavalcavia di Annone, dal momento dell'aggiudicazione (che potrebbe avvenire in primavera) per arrivare alla conclusione dell'agognata e importante opera, che sarà costruita in acciaio "Cor-Ten", sarà di proprietà comunale (così come la competenza) e sarà più alta di quella attualmente installata nel Civatese.