Coronavirus, Conte annuncia: «In Lombardia chiudono le attività commerciali», come nel resto del Paese

La Lombardia chiude per Coronavirus, ma con le classiche eccezioni alla regola. Il provvedimento, atteso e richiesto con estrema forza dalla Regione, ma anche anticipato dall'iniziativa spontena di varie attività sul territorio, è stato annunciato poco fa dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e avrà la durata di due settimane. Il premier, preso atto dei numeri in continua crescita per contagiati e deceduti, ha deciso per la serrata di gran parte delle attività commerciali, ma non industriali, del Paese, eccezion fatta per quelle che svolgono servizi pubblica utilità (farmacie, supermercati, Forze dell'ordine, pompieri e, ovviamente, operatori e presidi sanitari); verrà mantenuta l'attività «di chi produce e di chi lavora per chi produce». Si tratta del terzo intervento per decreto degli ultimi cinque giorni.

«Chiudono attività commerciali di vendita al dettaglio, eccezion fatta per supermercati, farmacie e parafarmacie - ha detto Conte -. Chiudiamo i negozi, ma consentiamo le consegne a domicilio, così come chiudono servizi di mensa, parrucchieri e saloni di bellezza. Va attuata la modalità del lavoro agile e la concessione delle ferie ai lavoratori, mentre restano chiusi i reparti aziendali che non sono necessari per la produzione; industrie e fabbriche possono rimanere aperte, ma solo se attuano i protocolli di sicurezza necessari. Resta garantito il servizio di trasporto pubblico, finanziario (banche, ndr), agricolo, zootecnico e postale. Se saremo tutti bravi ad attuare queste regole usciremo in fretta da questa emergenza, abbiamo la responsabilità in sessanta milioni». E annuncia la prossima nomina di un commissario, il dottor Domenico Arcuri.

«Non si assaltino gli alimentari»

«E se come credo Conte darà annuncio blocco totale (tranne alimentari e farmacie) occorre che questa volta dica chiaro e tondo di non assaltare alimentari». Così Francesco Giro, senatore di Forza Italia, prima della conferenza del premier. «Il rischio - dice - infatti è che restino aperti ma vuoti, perché i rifornimenti non saranno in grado di compensare subito una spesa eccezionale (e irrazionale) che in un giorno svuota gli scaffali che in tempi ordinari svuoterebbe in una settimana». «Così avremo alcune famiglie piene di roba che poi getteranno e altre (probabilmente le più fragili e anziane) senza alimenti. Conte questa volta comunichi meglio! Basta sciatteria», conclude Giro.