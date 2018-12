Ospedale: Keita, campione dell'Inter, e la fidanzata Guatieri portano i regali ai bambini della Pediatria

Keita Baldè Diao, 23enne giocatore dell'Inter, e la fidanzata Simona Guatieri, modella 28enne e lecchese d'adozione, si sono recati, nel pomeriggio di giovedì 13 dicembre, dai giovani ospiti del reparto di Pedriatria dell'ospedale "Manzoni" di Lecco per consegnare alcuni regali.

L'atleta interista e la modella nativa d'Isernia (Molise), in quest'occasione hanno anche ricevuto una lista di libri stilata dalla Biblioteca per degenti dell'ospedale, sulla quale saranno indicati una serie di titoli che verranno donati dalla coppia dopo Natale per essere utilizzati durante gli incontri di "Nati per leggere".