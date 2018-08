La killer dei gatti si proclama innocente. Enpa: «Accuse più che fondate»

«Non ho ucciso io quei gatti». A.T., la 41enne denunciata da Enpa perché avrebbe ammazzato tre gattini picchiandoli e poi chiudendioli nel freezer, si difende e si proclama innocente. La sua tesi? I cuccioli sarebbero morti per cause naturali, poiché già ammalati o problematici.

La replica di Enpa, tuttavia, parrebbe confermare la solidità del quadro giudiziario a carico della donna, milanese di nascita ma residente a Lecco.

Enpa ha risposto alla tesi difensiva della donna, sottolineando la fondatezza della denuncia. Dal Comune di Lecco è stata anche emanata un'ordinanza restrittiva che vieta all'indagata la detenzione di animali.

«Abbiamo denunciato la signora dopo aver raccolto una gran mole di testimonianze, anche scritte, e altro materiale a suo carico. Tra cui, è doveroso precisarlo, i referti dei veterinari che hanno avuto modo di visitare gli animali, prima e dopo il loro decesso», si legge in una nota dell'ente, che evidenzia anche come vi siano diverse conferme alla denuncia presentata: l'apertura delle indagini da parte della Procura, i sequestri preventivi di quattro gattini che sarebbero stati salvati in extremis e, infine, l'ordinanza del Comune.

«Sarà il giudice, in un auspicato processo in cui saremo parte civile, a pronunciarsi con un provvedimento finale - prosegue l'Enpa - Tuttavia, sostenere che al momento non ci sia alcun riscontro da parte delle indagini è affermazione non corretta. Non crediamo nei processi sommari, tanto meno in quelli a uso e abuso di social network, ma in questa vicenda ci sono possibili elementi di pericolosità sociale di cui è doveroso tenere conto per tutelare l'incolumità degli animali ed evitare il compimento o la reiterazione di reati», ha concluso Enpa.