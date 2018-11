Colto da ipotermia, kitesurfer rischia grosso nel lago: salvato dai pompieri

Intervento salvavita dei pompieri nel pomeriggio di martedì 27 novembre: i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bellano sono entrati in azione della Darsena di Dervio per recuperare un kitesurfer di 52 anni che è stato colto da lieve ipotermia qualche minuto prima delle ore 15.

Portato in ospedale

Una volta portato a riva, l'uomo è stato affidato alle cure dei volontari del Soccorso Bellanese, inviati in zona dopo la chiamata al numero unico per le emergenze (NUE, 112): stando a quanto ricostruito, si troverebbe in buone condizioni di salute e tremerebbe per il freddo. E' stato, comunque, trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo.