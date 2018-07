L'appello dei City Angels Lecco: «Aiutiamo quest'uomo a trovare i parenti»

«Aiutateci ad aiutare questo signore». Il gruppo dei City Angels Lecco ha lanciato un appello tramite la propria pagina Facebook. E si rivolge ai lecchesi per aiutare un individuo (nella foto sotto), di nazionalità tedesca, che non riuscirebbe a contattare i propri parenti in Germania.

I volontari dei City Angels hanno incontrato quest'uomo in città, e l'hanno aiutato fornendogli abiti e cibo, ma ora si rivolgono ai lecchesi chiedendo di «essere gentili con lui, ha un carattere mite e remissivo, parla solo in tedesco e vaga per Lecco in stato confusionale - si legge nel post - Non mangiava da giorni e gli abbiamo dato vestiti puliti. Chi potesse aiutarci può contattarci e gli daremo altre informazioni».

Il numero da chiamare per fornire il proprio aiuto è il seguente: +39 3383697837.