La Finanza smantella rete di spaccio di cocaina in tutta la Lombardia

Quindici persone arrestate e 43 kg di cocaina sequestrati insieme a oltre 234mila euro in contanti: è il bilancio di un'indagine della Guardia di Finanza di Varese per il contrasto del traffico internazionale di droga, conclusasi nei giorni scorsi.

A finire in carcere, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Milano, sono stati otto presunti appartenenti al gruppo criminale smantellato dalle fiamme gialle, tra cui sette albanesi e un italiano, tutti residenti in provincia di Varese.

Stando alle indagini sarebbero stati loro ad aver tessuto la rete per introdurre in Italia ingenti partite di droga da smerciare in tutta la Lombardia, compreso il territorio di Lecco.