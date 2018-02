Sgominate cinque bande di ladri: agivano in gran parte del Nord Italia

Si chiama "Prometeo tre" l'operazione con cui i carabinieri di Novara hanno assicurato alla giustizia 15 persone, responsabili di almeno 53 furti in abitazioni, che hanno operato in gran parte del Nord Italia, lecchese compreso. L'operazione è un proseguimento delle altre due che nello scorso anno hanno portato in carcere 20 persone che agivano in bande differenti, ma tutte con lo stesso modus operandi.

Gli investigatori sono riusciti ad accertare almeno 53 furti compiuti da queste cinque bande in diverse zone del nord ovest. In provincia di Novara hanno colpito a Trecate, Galliate e Cameri, ma i furti sono stati compiuti anche nelle province di Milano, Monza, Como, Lecco, Bergamo, Lodi, Cremona, Varese, Brescia e Genova. Le 15 persone arrestate, che agivano in gruppi ben distinti e non collegati fra loro, sono quasi tutti di origine albanese e hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

«É stato un lavoro investigativo lungo e complesso - ha spiegato il comandante della compagnia Domenico Mascoli - Specifico che non sono state usate intercettazioni telefoniche, perchè i sospettati non usavano cellulari ma ricetrasmittenti per evitare di essere ascoltati. Non è stato facile ricostruire i movimenti e recuperare la refurtiva, che tra l'altro abbiamo già restitutito in gran parte ai legittimi proprietari».