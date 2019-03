Ladri ancora in azione in valle San Martino. L'ultimo tentativo di furto in abitazione è stato compiuto ieri sera a Torre De' Busi, in via Favirano. Poco dopo le 21 alcuni malviventi hanno cercato di entrare nella casa di una donna per razziare denaro e oggetti di valore. La residente di Torre si è accorta dei rumori nel retro dove i ladri stavano cercando di forzare le inferriate.

Appena hanno sentito sopraggiungere qualcuno dall'interno dell'abitazione gli autori del blitz sono però fuggiti e il colpo è stato così sventato. Immediato il passaparola tra gli abitanti della frazione, proprio nella serata in cui molte donne stavano festeggiando l' 8 marzo. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Una ventina di giorni fa era i malviventi erano entrati nell'abitazione di una donna in via Roncaglia, sempre a Torre De' Busi, forzando una finestra, e in via Leonardo da Vinci, senza dimenticare i furti nelle vicine Caprino e Cisano e nella chiesa di San Gregorio.

Il sindaco Eleonora Ninkovic chiede ai cittadini di segnalare subito ai carabinieri ogni episodio sospetto e di prestare la massima attenzione anche tramite il passaparola e il controllo di vicinato "utile deterrente per i ladri", come avvenuto ieri sera. L'auspicio del primo cittadino e dei residenti della zona è che ci siano pene più certe e severe.