Ladri in azione in Valle San Martino: spaccato un muro a picconate per rubare anche dalla cassaforte

«La cosa peggiore è stato vedere la mia casa sottosopra, sapere che sono entrati e hanno fatto razzìa tra le mie cose. E poi i danni, davvero consistenti. Hanno perfino trovato e spaccato la cassaforte incassata in una parete. Non saprei cos'altro dire...». Desolazione e rabbia sono i comprensibili sentimenti che trapelano dalle parole della sessantenne di Torre De' Busi vittima di uno dei furti messi a segno nei giorni scorsi in valle San Martino.

La donna abita in via Roma a Torre e quando domenica ha fatto rientro a casa dopo due giornate di assenza ha trovato la terribile sorpresa: finestra spaccata e locali messi a soqquadro da alcuni malviventi che hanno rubato denaro e gioielli. Un bottino ancora in via di quantificazione, ma senza dubbio consistente.

I ladri hanno fatto razzìa non solo in armadi e cassetti, ma hanno addirittura preso a mazzate un muro dove era incassata la cassaforte, aprendo e "ripulendo" anch'essa dei beni di valore che la sessantenne teneva chiusi all'interno. I ladri avrebbero rubato i picconi (ben visibili nella foto di apertura) da un'abitazione vicina per poi entrare e spaccare il muro. Impressionanti le immagini del raid.

La donna ha denunciato il fatto ai Carabinieri di Zogno, competenti per il territorio comunale di Torre De' Busi ora sotto la provincia di Bergamo, che hanno subito avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Stando alle prime ipotesi i malviventi sarebbero saliti, arrampicandosi su un pluviale, al balcone al secondo piano dell'edificio. Dopo aver spaccato la finestra e forzato la serratura sono entrati nell'abitazione. Il furto sarebbe stato compiuto in orario tardo pomeridiano.

