Rubano un cellulare, denunciati marito e moglie di Galbiate

I militari della Stazione Carabinieri di Morbegno, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione, due coniugi marocchini di Galbiate, responsabili del furto del cellulare perpetrato ai danni di una giovane morbegnese, rappresentante di prodotti culinari presso un grande supermercato di Morbegno.

La hostess ha appoggiato il suo cellulare sul bancone dove vi erano esposti i prodotti e, dopo un attimo di distrazione, si è accorta del furto subito. L’attività d’indagine dei Carabinieri, dopo la necessaria denuncia, ha permesso non solo di ritrovare il cellulare, che è stato riconsegnato alla legittima proprietaria, ma anche d'identificare gli autori del furto e dell’uso improprio della merce rubata.

I due stranieri sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria in quanto, seppure il cellulare l’avevano trovato nel parcheggio, così come da loro raccontato, sono stati ritenuti comunque responsabili, in quanto ben potevano riconsegnare l’oggetto ai Carabinieri piuttosto che appropriarsene.

