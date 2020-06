Ladri in azione in pieno giorno a Calolzio: «Sono fuggiti appena hanno sentito rientrare mia sorella»

Allarme furti a Calolziocorte e Olginate. Ieri pomeriggio alcuni ignoti sono entrati in azione nella frazione collinare di Rossino, spaccando porte e vetri di un'abitazione di via Don Minzoni poi messa a soqquadro nel tentativo di arraffare oggetti e beni preziosi. In quel momento i proprietari non erano in casa.

«Prima hanno scardinato l'ingresso dalla parte del giardino, poi hanno rotto la porta a vetri della taverna al piano strada - racconta Claudia Valsecchi, ex Consigliere comunale, la cui casa è stata presa di mira dai ladri - Una volta all'interno hanno aperto armadi e cassetti togliendo i quadri dal muro. Poi credo che l'arrivo di mia sorella intorno alle 15 li abbia fatti desistere dall'azione e fuggire. Non sono così riusciti a rubare nulla».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre nel pomeriggio di ieri alcuni malviventi sono entrati in azione anche nella vicina Olginate. Su un gruppo Facebook del paese, V.A. ha segnalato l'irruzione dei ladri nella propria abitazione in via Albegno, anche qui sono stati rotti vetri e persiane. In quel momento in casa non c'era nessuno. Nel caso di movimenti sospetti è bene allertare subito le forze dell'ordine.