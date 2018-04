Olginate, visita dei ladri in via dell'Industria: indagano i carabinieri

Sono in corso, condotte dai carabinieri della locale stazione, le indagini sui furti commessi nella notte tra martedì e mercoledì in via dell'Industria, Olginate. Persone al momento ignote si sono introdotte presso il centro sportivo della locale società calcistica (l'USD Olginatese) e in un'azienda della medesima via, cercando di asportare quanto più possibile.

I malviventi hanno fatto irruzione nel bar installato tra i due campi da calcio, rompendo i lucchetti e sottraendo dei prodotti; la società bianconera ha subito dei danni tutto sommato contenuti, limitati ai danni provocati durante l'effrazione.

Stando a quanto raccolto, ma fin qui non confermato, i ladri avrebbero trovato più fortuna durante la visita nell'azienda: qui avrebbero trovato e ripulito la cassaforte.