Barzanò: ladri entrano in casa mentre i proprietari sono a votare

I proprietari di casa sono al seggio, i ladri approfittano delle elezioni per entrare in casa e "ripulirla".

È accaduto in un'abitazione di Piazza Mercato a Barzanò nella giornata di domenica. Vittima una coppia di pensionati. I malviventi hanno sfondato una portafinestra dell’appartamento per entrare. Sicuramente la coppia e l’appartamento erano già stati presi di mira. In questo tipo di furti in casa, purtroppo, è sistematico che i ladri, prima di fare incursione nella proprietà, seguano e vigilino sui movimenti dei residenti.

Il giorno delle elezioni è parso dunque ai malviventi il momento ideale, visto che molti residenti erano fuori casa. Sono bastati pochi minuti e l'abitazione, una volta sfondata la portafinestra, è stata messa sottosopra. Per fortuna i ladri non hanno trovato oggetti di valore né grandi quantità di denaro.