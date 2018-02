Ladri nella notte al Tennis Club Lecco, danneggiate porte e finestre

Vandali, più che ladri. Il tentativo di furto andato in scena nella notte tra lunedì e martedì al Tennis Club Lecco ha fatto registrare danneggiamenti significativi a porte e finestre nella segreteria di via Giotto, e il prelevamento di una piccola cifra in contanti presente al momento nella cassa del ristorante-club house "La Barrique".

A scoprire quanto accaduto è stata l'impiegata del Tc Lecco al suo arrivo in ufficio, martedì mattina. Trovate divelte porte e finestre, subito è scattata la segnalazione ai Carabinieri della stazione di Lecco. I militari hanno effettuato un sopralluogo sul posto, e il direttore del Tennis Club Lecco Paolo Arco ha sporto regolare denuncia.

«I ladri hanno messo a soqquadro la sede, ma per fortuna non hanno prelevato niente - spiega Arco - Avevamo computer fissi e portatili, oltre a un gran numero di racchette già incordate, che non sono stati toccati. Alla club house invece i malviventi hanno aperto la cassa prelevando del denaro contante. Mercoledì mattina abbiamo già provveduto a sistemare i serramenti, rafforzando le misure di sicurezza». Per il sodalizio di via Giotto, impegnato in campo agonistico e nella promozione del tennis tra i giovani, si tratta del primo tentativo di furto subito in decenni di attività.