"Beccato" con alcolici, profumi e una fede nuziale: arrestato giovane ladro

Nel pomeriggio di martedì 17 luglio il personale della Polfer, corpo della Polizia di Stato di Lecco, ha eseguito il controllo di un individuo sospetto, il quale, in quel momento, aveva al seguito un contenitore cilindrico di colore rosso. Gli agenti hanno notato che all’interno del citato contenitore vi era una bottiglia di alcolici da tre litri e delle monete, di cui il soggetto non sapeva giustificare la provenienza. Pertanto, i poliziotti hanno invitato il soggetto a seguirli in ufficio. Nel sottopasso della stazione, improvvisamente il giovane si è divincolato, dandosi a precipitosa fuga, diretto alla diramazione tra via Balicco e via Ferriera.

Gli agenti hanno iniziato ad inseguirlo, ma quest’ultimo ha fatto perdere poco dopo le sue tracce. Nel frattempo, è intervenuto sul posto anche un equipaggio della Squadra Volante della Questura, che si è portato, insieme ai colleghi della Polfer, all’interno del piazzale del Bennet, percorrendo via Ferriera dalla parte opposta e notando, dietro a una porta da cantiere, la presenza del fuggitivo che, alla vista dei poliziotti, ha tentato nuovamente di scappare scavalcando un muretto, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di vari tester di profumi di varie marche famose (Bulgari, Gucci, Guerlain, ecc.), di una fede nuziale e di una bottiglia di superalcoolici in frantumi. Vistosi scoperto, l’individuo ha ammesso ai poliziotti le sue responsabilità, affermando che quanto trovato in suo possesso l'aveva rubato poco prima dall’interno di alcuni box ubicati in una via adiacente alla stazione ferroviaria di Lecco.

Il soggetto, identificato per E. N. S., rumeno classe 1998, con numerosi precedenti di polizia a carico per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per i reati di furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattinata di mercoledì è stato celebrato il rito direttissimo presso il Tribunale di Lecco, dove il reo è stato condannato alla pena di un anno e otto mesi e al pagamento di una multa di seicento euro; la pena è stata sospesa.