Ruba un'auto dal centro di Lierna e prova la fuga: arrestato

Nel corso del pomeriggio di mercoledì 27 giugno, nel corso di servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mandello del Lario hanno arrestato Oussara Elboukhari, 28enne, cittadino nato in Marocco, residente a Bellusco (provincia di Monza e Brianza), per furto aggravato.

I Carabinieri, avvistati da una segnalazione effettuata dal proprietario di un veicolo rubato poco prima nel centro di Lierna, hanno individuato il soggetto che, dopo aver abbandonato il mezzo, si è dato alla fuga in direzione della locale stazione ferroviaria.

Dopo un breve inseguimento il malvivente è stato tratto in arresto dai militari, lesti nell'acciuffarlo.

Nella mattinata odierna il reo è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio con rito direttissimo, a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha fissato una nuova udienza per il prossimo mese di luglio ed ha disposto la custodia cautelare in carcere.