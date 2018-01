Ladro seriale rubava biciclette da un anno: fermato dalla polizia

E' stato fermato e denunciato con l'accusa di furto aggravato continuato il bellanese di 37 anni che, per tutto il 2017, ha sottratto illegamente delle biciclette a Lecco. Individuato, ma non identificato, grazie alle immagini registrate lo scorso sabato 17 giugno al centro commerciale “La Meridiana” di largo Caleotto, luogo dov'era stato immortalato mentre commetteva uno dei suoi furti, l'uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco lo scorso venerdì 26 gennaio.

Le fotografie del lecchese, erano state diffuse dalla Squadra Mobile di Lecco a tutti gli uffici della Polizia di Stato della provincia. Gli agenti della Squadra Mobile, interpellati dai colleghi della Polfer, hanno quindi proceduto ad identificare compiutamente il soggetto. M.D., 37enne nato a Bellano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, ha ammesso ai poliziotti di essere lui il “ladro seriale di biciclette” che colpiva a Lecco, con furti perpetrati per tutto l’arco dell’anno 2017. Il malvivente, inoltre, ha confessato di rivendere le bici rubate per acquistare sostanze stupefacenti. Le biciclette, infatti, venivano cedute a soggetti stranieri che stazionano in un parco del comune di Monza, che in cambio offrivano sostanze stupefacenti per consumo personale.