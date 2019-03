Preso uno dei ladri dei distributori automatici di Cisl e Bertacchi

È stato individuato, e denunciato, uno dei malviventi che di recente hanno messo nel mirino le macchinette all'interno della sede della Cisl e dell'Istituto scolastico Bertacchi di Lecco.

Nelle ultime settimane, infatti, ignoti malviventi sono penetrati in più occasioni nelle strutture citate con l'intento di depredare i distributori automatici di bevande. Agenti della Sezione Furti e Rapine della Squadra Mobile della Questura di Lecco, da un esame delle immagini delle telecamere di sicurezza, sono riusciti a dare un volto agli autori. Grazie alla targa, catturata dalle immagini, dell'autovettura utilizzata dai malviventi, è stato possibile ricostruire gli spostamenti dei criminali tramite il sistema di controllo targhe della città.

Diramata la nota alle Volanti, la vettura è stata immediatamente fermata e controllata da una pattuglia. L'occupante, un italiano tossicodipendente, è stato identificato. Di fronte all'evidenza dei fatti, l'uomo ha confessato di avere tentato i furti alla Cisl e alla scuola Bertacchi in almeno quattro occasioni, al fine di recuperare denaro per acquistare l'eroina. Il malvivente, R.C., milanese classe '78, è stato sottoposto al foglio di via dal comune di Lecco, emesso immediatamente dal Questore. Proseguono le indagini per l'individuazione degli altri complici.