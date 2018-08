Revocato l'affidamento in prova al ladro dell'ospedale di Lecco che derubava i pazienti

Prima i furti a danno dei malati dell'ospedale di Lecco, derubati durante la loro degenza. Stando a quanto riportato dai colleghi di MonzaToday.it, il 28enne originario del Ghana, era stato ritenuto responsabile di quei reati e arrestato. Poi, dopo le manette, era stato affidato in prova ai servizi sociali. Tutto questo fino a martedì 28 agosto quando i carabinieri della compagnia di Vimercate lo hanno arrestato a Carugate, colpito da un decreto di sospensione dell’affidamento in prova con collocamento in carcere emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Il motivo? "Reiterate violazioni della misura cautelare", precisano i militari in una nota. L'ultimo episodio lo scorso 16 agosto quando l'uomo si è introdotto in un appartamento di Milano in cui abitava una sua connazionale che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Il 28enne era stato denunciato per violazione di domicilio e successivamente il tribunale di Sorveglianza ha deciso di inasprire la misura adottata nei suoi confronti. E per lui si sono aperte le porte di San Vittore.