"Laorca, Borgo Incantato": lo scatto di Mauro Lanfranchi premiato dal Touring Club

Si è classificata al terzo posto la foto "Laorca, Borgo Incantato" di Mauro Lanfranchi, 65 anni, inserita all'interno del concorso organizzato sul Touring Club Italiano sui Borghi della nostra penisola. Nel pomeriggio di giovedì sono stati comunicati i nomi dei vincitori: Lanfranchi ha visto il suo scatto entrare nella "top 3" nella sezione "Community"; scattato dal Cornellone, raffigura il quatiere lecchese durante una delle nevicate che l'hanno ulteriormente abbellito durante il recente inverno.

Oltre 4300 le immagini ricevute dal Touring Club, numero in aumento rispetto a quello del concorso 2016-2017; migliaia sono tati anche i voti espressi sul sito dell'organizzazione no-profit.

«Sono sorpreso, soprattutto dall'elevato numero dei partecipanti. - ci ha spiegato Mauro Lanfranchi, noto fotografo lecchese - Mi riempie anche d'orgoglio che un piccolo paese, semisconosciuto, abbia surclassato alcuni fra i più blasonati borghi italiani. Ringrazio anche di cuore tutti quelli l'anno votata, regalando un piccolo momento di gloria, al nostro storico rione lecchese.»

La giuria, formata da giornalisti, photoeditor e fotografi professionisti, ha apprezzato la qualità tecnica di moltissime immagini, rendendo difficile la scelta per ogni categoria. Come da regolamento, ha preferito premiare le immagini non eccessivamente editate e postprodotte, così come sono state segnalate le poche immagini in cui la vita anima il borgo: molti paesi sono stati ben ritratti dall'esterno e nella loro struttura urbana, ma non nella loro vita quotidiana e nelle loro tradizioni.

I nostri complimenti a Mauro, che ancora una volta ha portato il nome di Lecco in giro per l'Italia.