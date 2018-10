Maltempo | «L'acqua è potabile, generatori portatili per garantire il servizio»

Lario Reti Holding informa che, a causa delle recenti avverse condizioni meteo, è possibile che in alcune zone della provincia di Lecco si verifichino momentanee interruzioni del servizio idrico dovute a cali di tensione nella fornitura di energia elettrica.

La società, in collaborazione con Enel e-distribuzione, informa di essere al lavoro per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile. Nelle zone più colpite dalla mancanza di corrente - quali ad esempio Lierna, Paderno d'Adda e Colle Brianza - si stanno attivando generatori portatili per garantire il costante funzionamento degli impianti.

Lario Reti Holding si aggrega inoltre alla smentita della Croce rossa italiana relativa ad un finto Sms sulla non potabilità dell’acqua di rubinetto. «Vogliamo rassicurare i residenti della provincia di Lecco sulla qualità dell'acqua da noi servita, che è buona, sicura e controllata - afferma Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding - Ricordiamo inoltre che le ordinanze di non potabilità sono generalmente emesse dai sindaci e che un Sms mancante di luogo e date precise di riferimento è da considerarsi a tutti gli effetti una falsa notizia».