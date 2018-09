Con "Lario Sicuro" oltre venti interventi di soccorso in acqua

"Lario Sicuro" funziona. Nel mese di agosto la convenzione stipulata dai Vigili del fuoco di Lecco con l'autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori ha portato a risultati eccellenti sotto il profilo del soccorso e della prevenzione in acqua sulle sponde lecchesi.

Tramite questa convenzione è stato possibile garantire un presidio di soccorso aggiuntivo, rispetto a quello garantito per tutto l'anno dal personale dei Vigili del fuoco di Lecco, in occasione delle giornate estive caratterizzate da un elevato affollamento di persone e natanti in prossimità delle spiagge e sul lago e durante lo svolgimento delle manifestazione agonistiche sul Lario.

I Vigili del fuoco hanno effettuato 15 interventi per soccorso a persona, 8 per recupero imbarcazioni in difficoltà e 3 servizi per assistenza a gare agonistiche sul lago.

Complessivamente, i pompieri hanno svolto 15 giorni di pattugliamento mettendo in acqua una squadra composta da operatori abilitati al soccorso acquatico, utilizzando le imbarcazioni in dotazione al Comando provinciale.