Tragedia nel cuore della città: trovato senza vita il Pubblico Ministero Laura Siani

Tragedia nel cuore della città. Nella notte è stato rinvenuto il corpo senza vita di Laura Siani, 44enne Pubblico Ministero recentemente nominato Sostituto Procuratore del Tribunale di Lecco. Il corpo della donna è stato ritrovato riverso a terra nell'appartamente in via Cavour, centralissima via in cui la donna, classe 1976, abitava. Nativa di Sesto San Giovanni (Milano), sorella dell'ex sindaco mandellese Giorgio Siani, era giunta in città a marzo da Palermo, mentre negli anni precedenti aveva lavorato a Lodi: durante l'esperienza lodigiana aveva lavorato all'inchiesta che aveva portato all'arresto del sindaco Simone Uggetti, accusato di turbativa d'asta.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Lecco guidati dal Colonnello Claudio Arneodo e dal capitano Alessio Zanella, si sono portati anche il procuratore Antonio Chiappani, ora alla Procura di Bergamo, e i sostituti procuratori Andrea Figoni e Giulia Angeleri. Allo stato attuale le indagini fanno pensare a un gesto volontario; il corpo della donna è stato trasferito presso la camera mortuaria dell'ospedale "Manzoni".