Via Grassi: effettuata la saldatura sulle barriere a protezione della rete ferroviaria

Sono stati eseguiti, nella notte, i lavori di saldatura della barriere a protezione della rete ferroviaria site in via Grassi. Le barriere, come appreso da fonti del Comune di Lecco, saranno poi ridipinte; i lavori sono stati seguiti dall'Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco.

Gallery