Bellano: dopo il weekend si mette mano alla Strada Provinciale 72

Lunedì 27 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 15.45, e comunque fino all'ultimazione dei lavori, verrà chiusa completamente al traffico la Strada Provinciale numero 72 per consentire il sollevamento in quota dei materiali necessari alla messa in sicurezza del versante roccioso. A marzo il tratto d'asfalto è stato interessato, in Località Tre Madonne, da uno smottamento di notevole entità, che ha portato alla prolungata interdizione al traffico viabilistico.