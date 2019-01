Partiti i lavori di riqualificazione al pontile della Malpensata: com'è e come sarà

Avviati con il nuovo anno i lavori di sistemazione del pontile sito in località Malpensata.

Così l'assessore Valsecchi:

"L'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, su nostra indicazione, ha avviato un'analisi progettuale volta alla riqualificazione della piattaforma a lago sita di fronte alle gradinate della Malpensata - spiega l'assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi. Il manufatto versava da molto tempo in condizioni indecorose, che non ne garantivano la fruibilità. quindi l'intervento, oltre a verificare la stabilità del pontile, lo trasformerà in un approdo sicuro e certificato per le imbarcazioni che temporaneamente vorranno attraccare per una breve sosta. A Lecco mancava questo servizio, che dovrà poi essere necessariamente regolamentato. Partiranno inoltre a breve, dopo la sottoscrizione del contratto prevista per la fine del mese di gennaio, anche i lavori di sistemazione della massicciata sita in zona ponte Kennedy tra via Bezzecca e via Adda, che oggi ospita imbarcazioni sottoposte al controllo dell'Autorità di Bacino".