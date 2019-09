Lunedì e martedì prossimo si mette mano al Ponte Visconti: strada chiusa a mezzi e pedoni

Lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 17 sarà in vigore il divieto di transito veicolare e pedonale lungo il ponte Azzone Visconti per permettere a Lario Reti Gas di far eseguire interventi di manutenzione lungo la carreggiata del ponte.

La particolarità dei lavori e la limitata larghezza della carreggiata non consentono di conciliare gli stessi con la regolare circolazione veicolare e pedonale sul ponte, che viene pertanto, per ragioni di sicurezza, interdetta.