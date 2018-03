Lavori e scavi, da lunedì restringimenti in diverse vie di Lecco

Settimana di lavori sulle strade cittadine. Il Comune di Lecco ha reso note le chiusure delle vie per i lavori che verranno realizzati dal 26 al 31 marzo.

VIALE DANTE, tratto antistante il civico 12 (sull'aiuola): parziale restringimento per lavori di protezione catodica, dal 26 al 27 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl).

VIA G.B. VICO, tratto da via Borromeo al civico 16 di via G. B. Vico: dal 26 marzo al 6 aprile parziale restringimento per lavori di posa cavo telefonico (Impresa Sittel di Roma per conto di Telecom Italia Spa).

VIA COL DI LANA, tratto all'altezza del civico 36: dal 26 al 27 marzo parziale restringimento con divieto di sosta e presenza di movieri per lavori di rinnovo presa gas per dispersione (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Ret Gas Srl).

PIAZZA MANZONI, tratto antistante il civico 5 (sull'aiuola): parziale restringimento per lavori di protezione catodica, dal 26 al 27 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl).

VIA BRUNO BUOZZI, all'interno delle aiuole del Centro sportivo: parziale restringimento per lavori di protezione catodica, dal 26 al 27 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl).

VIA ROMA, tratto all'altezza del civico 42: parziale restringimento per lavori di formazione pozzetto e intercettazione pluviale, dal 27 al 29 marzo (Impresa F.A. Costruzioni Srl di Lecco per conto di privati.

VIA TAGLIAMENTO: il 29 marzo parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa).