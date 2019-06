Lecco. In corso il rifacimento della segnaletica orizzontale in città

Sono partiti in questi giorni a Lecco gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale usurata che interesseranno anzitutto le rotatorie cittadine, per poi proseguire lungo le direttrici principali prima e le secondarie poi.

Le vie già interessate dai lavori

Le intersezioni già perfezionate ad oggi sono quella agli incroci di via Emanuele Filiberto/via Valsugana/corso Carlo Alberto, corso Carlo Alberto/via Pergola e corso Carlo Alberto/via Mauri, via Don Ticozzi/via Oversjise/via Brodolini e via Don Ticozzi/via Toscanini, via Valsugana/via Cimabue/via Tonio da Belledo, via Pergola/via Cimabue/via Igualada, via Tonio Da Belledo/via Risorgimento, via dell'Eremo/via Filanda/via Tonio Da Belledo e via Belfiore/viale Redipuglia/via dell'Eremo, via Fiandra/via Besonda, corso Promessi Sposi/via Caleotto/via XI Febbraio e via Marconi/via Amendola/via XI Febbraio, via Fiandra/via Badoni/via Marconi, via XI Febbraio/via Balicco e via Balicco/svincolo SS36, via XI Febbraio/via Don Pozzi, via Aldo Moro/via Pasubio/via De Gasperi e via De Gasperi/piazza Cappuccini/via Santo Stefano.

I lavori di rifacimento della segnaletica orizzonatale, linee laterali e di suddivisione delle corsie, indicazioni di precedenza e attraversamenti pedonali soprattutto, proseguiranno per tutta l'estate.

«Le manutenzioni della segnaletica orizzontale in corso in tutta la città - commenta l'assessore alle opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano, viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi - procederanno durante l'estate anche in orario notturno, per offrire in autunno una città più ordinata e sicura sul fronte della viabilità interna. Le vie che non verranno eventualmente prese in considerazione in questa fase sono quelle dove si procederà a breve rinnovando anche le asfaltature, oppure sono soggette a interventi di operatori che gestiscono i sottoservizi».