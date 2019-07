Cantiere sulla Statale 36: lunghe code per entrare a Lecco

Lunghe code si sono formate, nella mattinata di martedì 16 luglio, nel tratto in uscita dal Monte Barro sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". A causa di un cantiere aperto sul Ponte Manzoni (terzo ponte) per la sistemazione dei giunti, non comunicata in precedenza, infatti, la dimensione della carreggiata è stata ridotta, portando alla formazione di lunghi incolonnamenti, che prendono il via dalla zona dell'uscita per Isella (Civate) e terminano all'altezza dell'uscita per la SS36 dir (nuova Lecco-Ballabio). Completamente bloccato, chiaramente, anche il traffico sullo svincolo che, da Pescate, permette di accedere alla principale arteria cittadina.