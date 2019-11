Lavori di manutenzione: programmate le chiusure sulla Strada Statale 36

Anas ha fatto sapere che, per consentire la sostituzione di un giunto di dilatazione del viadotto Mallero, da lunedì 25 fino a venerdì 29 novembre sarà in vigore il senso unico alternato all'altezza del km 36,400 della Statale 38 'dello Stelvio', a Sondrio. Prosegue inoltre l'impegno di Anas nella manutenzione delle installazioni a servizio delle gallerie lungo la rete in gestione. Per consentire gli interventi nelle gallerie 'attraversamento di Lecco' e 'San Martino', lungo la strada statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga', nel territorio comunale di Lecco, saranno istituite alcune limitazioni al transito secondo il seguente calendario. La carreggiata nord sarà chiusa tra il km 50,650.

Le altre chiusure sulla Statale 36

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale, mediante segnaletica. Nel dettaglio, il traffico per Colico sarà deviato in uscita allo svincolo di Lecco Centro con rientro sulla statale allo svincolo di Pradello tramite la rampa Lungolario Piave. Il traffico per Milano sarà invece indirizzato in uscita allo svincolo di Pradello con reimmissione sulla Ss36 allo svincolo di Lecco Valsassina/Via della Pergola. Infine, sono stati programmati gli interventi di regimentazione delle acque sotterranee e la manutenzione degli impianti in galleria lungo la strada statale 42 'del Tonale e della Mendola'. Da mercoledì 27 e fino a sabato 30 novembre sarà attiva la chiusura notturna della carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo di Cividate Camuno, al km 83,400, e lo svincolo di Breno, al km 88,700. La limitazione sarà in vigore dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo. Durante la chiusura il traffico sarà deviato in uscita tra i due svincoli e indirizzato sulla Provinciale 345.