Le biografie di sei donne lecchesi su Wikipedia: «Hanno fatto fiorire la città»

L’Associazione "FEMMINILE PRESENTE!", in collaborazione con il Comune di Lecco, in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna 2018, onora l'impegno preso lo scorso anno, su proposta del Sindaco Virginio Brivio, in occasione dell'inaugurazione dell'aiuola di Lungo Lario Isonzo "dedicata a sei donne che con il loro impegno hanno contribuito al fiorire la nostra città".

Entro la fine del mese di marzo, infatti, sull'enciclopedia online, collaborativa e libera di Wikipedia saranno pubblicate le brevi biografie delle sei donne, cittadine esemplari, a cui è dedicata la targa posta nell’aiuola inaugurata il 1° ottobre 2017: Alba Caprile, Francesca (Vera) Ciceri, Elena Gandolfi, Antonietta Nava, Carla Zanetti, Gabriella Zanini, donne autorevoli del nostro territorio, nonchè esempi di femminilità attiva e fertile nei confronti della nostra Comunità.

Le biografie sono state realizzate con generosità, nell'ordine, da Fernanda Castellani Oggioni, Piera Riva, Angela Gandolfi, Aloisio Bonfanti, Maria Grazia Zanetti e Franca Biorcio Mauri.

«Sono molto soddisfatta di essere riuscita a completare il nostro progetto, aggiungendo un'informazione necessaria e doverosa, che rappresenta un piccolo e ulteriore omaggio alla Città in occasione della Giornata internazionale della Donna 2018 – commenta la Presidente e fondatrice di FEMMINILE PRESENTE! Irene Riva -.Ringrazio di cuore tutti coloro i quali hanno collaborato e reso questa iniziativa possibile».

Le biografie

Alba Caprile

Francesca (Vera) Ciceri

Elena Gandolfi

Antonietta Nava

Carla Zanetti

Gabriella Zanini