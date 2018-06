Abuso d'alcol: undici trasporti in ospedale nel week-end

Ancora una'intossicazione etilica in provincia di Lecco. L'ultimo episodio è avvenuto a Vercurago, poco dopo la mezzanotte nella notte scorsa tra domenica e lunedì, in Via Foppa.

A fare le spese dell'alcol un 42enne, soccorso dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Manzoni di Lecco poco dopo l'una con un codice verde.

Nel week-end, complessivamente, sono stati ben undici i casi di intossicazione etilica nel territorio, non solo all'interno del festival musicale "Nameless" a Barzio.

Domenica sera trasporto in ospedale per un 16enne in Valsassina. Poco dopo la mezzanotte, l'episodio occorso a Vercurago. Con questo fine settimana a giugno, in soli quattro giorni, il totale dei casi sale a dodici, più del mese di maggio (furono dieci). Venti, invece, i trasporti in ospedale lo scorso aprile.