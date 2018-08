Abuso di alcolici, un minorenne finisce in ospedale

È finito al Pronto soccorso, per fortuna senza alcuna conseguenza, per l'elevato consumo di alcol. È accaduto a Lecco, in Via Capodistria, intorno alle 23 del sabato sera. Protagonista un minorenne, 17 anni, per il quale si è reso necessario l'intervento dei volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello. Allertate anche le forze dell'ordine.

Il ragazzo è stato trasportato poco più tardi all'ospedale Manzoni di Lecco. Si è riaccesa così, purtroppo, la spia dell'emergenza alcol fra i giovani: da parecchie settimane, infatti, non si rendeva necessario un intervento dei paramedici a causa dell'abuso di sostanze alcoliche.