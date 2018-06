Aggressione in Viale Turati: giovane in gravi condizioni

Aggressione nella notte in Viale Turati a Lecco. Un ragazzo di 20 anni è stato infatti soccorso dal personale paramedico, contattato intorno alle 2.15, con diversi traumi riportati a seguito di un pestaggio subito in prossimità dell'incrocio con via Trento.

Il giovane è stato trasportato in ospedale, al Manzoni, intorno alle 2.45 in condizioni critiche, con un codice rosso: avrebbe subito un profondo trauma cranico e uno toracico. Intervenuta in Viale Turati la Croce rossa di Lecco. Indagano sulla vicenda i Carabinieri del comando di Lecco.