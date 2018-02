Lecco-Ballabio, buone notizie dall'incontro in Provincia: «Lavori sospesi»

«Viste le condizioni climatiche avverse, in accordo con l’ingegner Dino Vurro che ringrazio, i lavori del cantiere sulla Lecco-Ballabio saranno sospesi per la prossima settimana». E' quello che emerge dall'incontro avvenuto nel pomeriggio tra le amministrazioni locali e i rappresentanti di Anas sulla chiusura della corsia sud del raccordo per la Valsassina. Ad annunciarlo Mauro Piazza, consigliere regionale di Forza Italia: «L’obiettivo è di ridurre al minimo i disagi, considerati le abbondanti precipitazioni nevose e il tracollo delle temperature».

«Anas, inoltre, sta valutando la possibilità di permettere la discesa dei veicoli provenienti dalla Valsassina e diretti verso Lecco in direzione sud sin dalle prime ore del mattino», conclude Piazza.