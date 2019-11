Statale 36: chiusa la Lecco-Ballabio, traffico in tilt in città

Nuovi disagi per coloro che stanno viaggiando in città. Dal primo pomeriggio di venerdì 8 novembre la Ss36dir, meglio conosciuta come nuova Lecco-Ballabio, è chiusa per il compimento di alcuni lavori di manutenzione all'interno di una galleria. Stando a quanto appreso, a rendere necessaria la chiusura sarebbe stata una lampada pericolante: la Polizia Stradale ha ricevuto varie segnalazioni da parte degli automobilisti, che hanno "girato" il tutto ad Anas.

Da qui la decisione d'interrompere la circolazione e inviare i tecnici per la sistemazione. A essere interessato è stato prima il tratto che conduce a Ballabio, poi quello che dalla Valsassina porta a Lecco. La riapertura è attesa in serata.

A rendere ancora più complessa la circolazione stradale è stato il sinistro avvenuto a Vercurago, tratto già di per sè di difficoltoso scorrimento: a farne le spese un pedone, investito da un autoveicolo.

