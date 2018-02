Dalla Lecco-Ballabio al centro, ecco le strade chiuse in settimana

Non c'è soltanto la Lecco-Ballabio che da lunedì mattina chiuderà la propria corsia Sud per lavori di messa in sicurezza. In città, a Lecco, saranno presenti al solito piccoli cantieri a macchia di leopardo che renderanno necessarie chiusure totali e parziali di alcune strade. Vi proponiamo il calendario, prendete nota.

- VIA LEGNANO: tratto all'altezza del civico 6, TOTALE CHIUSURA per posizionamento gru edile di cantiere, dalle ore 8 alle 12 del 26 febbraio 2018.

- SS 36 RACC. del lago di Como e dello Spluga "GALLERIA VALSASSINA", e "PASSO DEL LUPO" corsia Sud da inizio tratta in Comune di Ballabio alla rampa di immissione da via Ai Poggi: TOTALE CHIUSURA dal 26 febbraio al 30 marzo 2018 per lavori di adeguamento del muro esistente lungo la statale al km 4+200 - corsia direzione Lecco. Il cantiere sarà rimosso tra le ore 17 di ogni venerdì e le 9 di ogni lunedì.

- VIA MARTELLI: tratto all'altezza n. 21, TOTALE CHIUSURA dalle ore 0.00 del 27 febbraio alle 24 del 28 febbraio 2018 per stazionamento di autogru necessaria allo scarico di materiali per cantiere edile

- VIA AI POGGI: tratto all'altezza del civico 84 A, PARZIALE RESTRINGIMENTO per occupazione di suolo pubblico con autopompa per lavori di realizzazione di sottofondo, il 27 febbraio 2018 dalle ore 8 alle 17

- VIALE DANTE - CONTROVIALE: dal 27 febbraio al 9 marzo 2018, PARZIALE RESTRINGIMENTO della carreggiata oltre al DIVIETO DI SOSTA, per lavori di potatura alberi di alto fusto

- VIALE DANTE: sul marciapiedi, dal 28 febbraio al 9 marzo 2018 PARZIALE RESTRINGIMENTO per lavori di scavo per posa infrastruttura fibra ottica

- VIA GIOTTO: tratto all'altezza del civico 3, TOTALE CHIUSURA per lavori urgenti di riparazione perdita di fognatura, dall'1 al 2 marzo 2018

- VIA DON POZZI: tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, TOTALE CHIUSURA oltre alla TOTALE CHIUSURA e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 4 marzo 2018

Maratonina di Lecco, cambia la viabilità

Per quanto riguarda la "11^ MARATONINA CITTÀ DI LECCO" in programma domenica 4 marzo 2018, è prevista la TOTALE CHIUSURA al transito veicolare di Lungo Lario Isonzo e largo Europa, dalle ore 6.30 alle 14, oltre alla TOTALE CHIUSURA dei seguenti tratti di strade, dalle ore 8 alle 13:

- Lungo Lario Piave, Lungo Lario IV Novembre, Lungo Lario Cadorna, piazza Stoppani, Lungo Lario Cesare Battisti, viale Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri della Libertà, corso Carlo Alberto (da corso Martiri della Liberazione a via Cesare Beccaria), via Plava (da corso Carlo Alberto a via dei Pescatori), via dei Pescatori (da via Plava a piazza Bione), piazza Bione, via del Barcaiolo (da via dei Pescatori a corso C. Alberto)