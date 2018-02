Lecco-Ballabio, si chiude per un mese per lavori di manutenzione

Chiusura della corsia da Ballabio verso Lecco (direzione Sud) sulla nuova strada per la Valsassina, la SS36 Dir (nuova Lecco – Ballabio), per consentire lavori di messa in sicurezza della curva e dello tratto di strada in cui lo scorso mese di settembre un mezzo pesante si è schiantato.

Durante il mese di marzo, Anas deve ancora confermare date esatte, la viabilità tornerà difficoltosa da e per la Valsassina verso Lecco. Da prevedere non poche difficoltà con code e tempi di percorrenza che un tempo fecero impazzire gli abitanti dei quartieri alti di Ballabio.

Si chiude la corsia da Ballabio verso Lecco (direzione Sud) sulla nuova strada per la Valsassina, la SS36 Dir (nuova Lecco – Ballabio) e pertanto tutto il traffico di questa corsia sarà dirottato sulla vechia strada transitando per i rioni alti di Malavedo e Laorca.

Ci saranno in corso i lavori di messa in sicurezza del tratto in cui lo scorso settembre, come riportato da LeccoToday, un tir si schiantava e perdeva il carico d'acqua.

In attesa della conferma sia delle date ,che degli orari in cui sarà chiuso il tratto e delle strade di deviazione, si ipotizza che il traffico si diramerà verso il senso unico alternato sulla vecchia strada, dal Ponte della Gallina fino a San Giovanni, per agevolare almeno parzialmente le difficoltà alla viabilità che a breve ci saranno. Ci aspetta un mese di caos?