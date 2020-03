Lecco-Bergamo, Anas dice si: «Faremo noi il tratto di San Gerolamo»

«Anas con una nota ha comunicato la disponibilità a prendere in carico la realizzazione della nuova Lecco-Bergamo, tratto San Gerolamo». Ad affermarlo è il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli.

«La proficua interlocuzione a tutti i livelli istituzionali - prosegue il Consigliere provinciale Micheli- ha portato a questo importante risultato. In un momento difficile per tutta la nostra regione servono certezze per il futuro. La realizzazione di quest’opera strategica è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio. Non deve mai venire meno l'attenzione su questa opera, come su tutte le altre delle quali il nostro territorio ha un forte bisogno oggi più che mai».

«Non posso che ringraziare - aggiunge il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli - i Consiglieri provinciali Micheli, Massaro e Simonetti, oltre a tutti i livelli istituzionali del territorio, per il sostegno ricevuto su questa vicenda».