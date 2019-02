Chiuso, sopralluogo al cantiere: «Chiusura entro la fine di maggio»

Nella mattinata di venerdì 15 febbraio il Consigliere provinciale delegato alla nuova Lecco-Bergamo Stefano Simonetti, accompagnato dall’ingegner Angelo Valsecchi, ha effettuato un sopralluogo al cantiere di Chiuso. Scopo del sopralluogo è stato quello di incontrare i rappresentanti del Comitato di Chiuso, guidati dal portavoce Luca Dossi, e fare il punto sull’inizio dei lavori, consegnati pochi giorni fa alla ditta aggiudicataria, la Costruzioni Cerri srl di Talamona (So).

«Lavori completati a maggio»

«Dopo che la Provincia di Lecco è rientrata in possesso del cantiere - commenta il Consigliere Simonetti - ci siamo attivati per progettare e aggiudicare alcuni interventi a stralcio del progetto esecutivo originario, necessari per il completamento e la messa in sicurezza delle aree di cantiere interferenti con la viabilità ordinaria. Si tratta di interventi presso l’area dell’imbocco nord della futura galleria e presso la centrale di ventilazione, oltre a interventi di ripresa della segnaletica orizzontale presso l’imbocco sud. I lavori, dell’importo complessivo di 279.000 euro, sono iniziati pochi giorni fa e verranno completati come da cronoprogramma nel mese di maggio. La Provincia seguirà i lavori con la massima scrupolosità e attenzione e il prossimo mese effettuerò un altro sopralluogo con l’ingegner Valsecchi per fare il punto della situazione e dare un ulteriore aggiornamento. Questi interventi, una volta ultimati, restituiranno decoro urbano alle zone interessate dal cantiere, con grande beneficio per i cittadini di Chiuso».

