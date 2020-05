Il cane Paride finisce in un canalone e viene salvato dai Vigili del fuoco

Un altro amico a quattro zampe salvato dai Vigili del fuoco di Lecco. Questa mattina alle 7 i pompieri sono intervenuti in località Cainallo con una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) in collaborazione con l’elinucleo dei Vigili del fuoco di Varese per il recupero di un cane di nome Paride scappato ai proprietari per inseguire un animale selvatico.

L'intervento è stato particolarmente impegnativo per la zona impervia visto che il povero animale era finito in un profondo canalone. L'intervento è durato circa tre ore e si è concluso con il felice esito del salvataggio dell’animale.

