Ingerì droga per sfuggire al controllo: trovato "fatto" di cocaina, viene arrestato

Il primo episodio lo scorso 17 ottobre. Ieri il controllo in Via Leonardo da Vinci a Lecco: sospeso l'affidamento in prova ai servizi sociali, il 36enne è attualmente in carcere