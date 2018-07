Lecco, come cambia la viabilità della SS36 e delle vie cittadine

Il Comune di Lecco ha annunciato il programma delle chiusure settimanali delle strade, parziali e totali, a causa di lavori e opere di manutenzione. L'elenco completo.

PIAZZA CHIESA DI MALAVEDO, dalle ore 19 alle 24 di domenica 8 luglio totale chiusura per svolgimento cerimonia religiosa (Parrocchia di Laorca);

SS36 "del lago di Como e dello Spluga" galleria MONTE BARRO, in carreggiata Nord dallo svincolo di Civate allo svincolo di Pescate dalle ore 22 del 9 luglio alle 6 dell'11 luglio e in carreggiata Sud dallo svincolo di Pescate allo svincolo di Civate dalle ore 22 dell'11 luglio alle 6 del 14 luglio totale chiusura per l'esecuzione dei lavori di manutenzione per il lavaggio delle pareti e della segnaletica verticale all'interno della galleria (ANAS di Milano);

SCALINATA DI ACCESSO ALLA GROTTA DEL SANTUARIO B.V. DI LOURDES, dal 9 al 13 luglio parziale restringimento per lavori di opere di convogliamento di acque meteoriche nella parte comunale (Impresa Colombo Costruzioni Spa per conto della Parrocchia di Acquate);

VIA ARLENICO, all'altezza di Villa Manzoni, parziale restringimento il 9 luglio per lavori di riparazione guasto su linea a 400 volt (Enel Distribuzione);

VIA ROCCOLO, di fronte al civico 40, parziale restringimento per lavori di riparazione presa gas, dall'11 al 12 luglio (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA L. DA VINCI e LUNGO LAGO, dalle ore 12.30 alle 14 dell'11 luglio temporanea sospensione della circolazione per passaggio del 29° giro ciclistico d'Italia femminile internazionale - 6° tappa: Sovico - Gerola Alta (Associazione Sportiva Dilettantistica 4 ERRE);

L. LAGO ISONZO, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, dalle ore 6.00 alle 17.00 del 15 luglio totale chiusura per svolgimento manifestazione TRIATHLON CITTA' DI LECCO (Associazione Spartacus Triathlon Lecco);

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II, dalle ore 9 alle 20 di domenica 15 luglio totale chiusura per svolgimento cerimonia religiosa (Parrocchia di Laorca).