Irregolare e con una condanna da scontare, sorpreso alla guida e arrestato dalla Polizia

Un 34enne irregolare e con un ordine di carcerazione pendente è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Lecco. Alle 06.30 circa, gli agenti della Squadra Volanti stavano effettuando alcuni controlli sul Lungolago Isonzo e durante un posto di blocco hanno proceduto al fermo di un’auto sospetta. Durante le verifiche della Polizia il conducente è risultato privo di qualsiasi documento di identificazione, ed è stato così accompagnato in Questura per accertamenti.

Dai rilievi foto-dattiloscopici effettuati dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica il soggetto è stato presto identificato. Si trattava di C.V., 34enne moldavo, pluripregiudicato con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio. L'uomo è risultato inoltre destinatario di un ordine di carcerazione pendente perchè riconosciuto colpevole del reato di ricettazione ex art. 648 del codice penale, in relazione al quale C.V. doveva ancora espiare anni 3 e mesi 4 di reclusione, e pagare 1.400 euro di multa.

Verificata inoltre la sua poresenza irregolare sul territorio nazionale, il moldavo è stato inoltre denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ed è stato portato nel carcere di Pescarenico a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.